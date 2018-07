Cetesb: ar está inadequado em sete estações de SP A qualidade do ar está inadequada hoje em sete das 20 estações de medição da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) na região metropolitana de São Paulo. Dez estações têm qualidade regular. As estações que têm qualidade ruim do ar são: Ibirapuera, São Caetano do Sul, Osasco, São Bernardo do Campo, Taboão da Serra, Mauá e Santo André.