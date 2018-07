Cetesb dá aval e shopping Center Norte reabre hoje

O Lar Center e o supermercado Carrefour, que estavam igualmente lacrados, também vão funcionar normalmente hoje. "O perigo iminente (de explosão) acabou sendo dissipado", explicou o secretário estadual de Meio Ambiente, Bruno Covas, que vistoriou o shopping na tarde de ontem com o prefeito Gilberto Kassab (PSD). Por meio de nota, a prefeitura se limitou a afirmar que analisou os dados da Cetesb para "revogar a suspensão das atividades" do Center Norte.

A Cetesb nunca afirmou que o shopping tinha risco iminente de explosão, mas sim um risco "potencial". Este risco, segundo o órgão, ainda existe. No entanto, a Cetesb considerou que o shopping está fazendo o trabalho necessário para minimizar o problema. "Foi atendida exigência feita pela agência para a instalação de um sistema emergencial de drenos", afirmou o órgão estadual, ligado à Secretaria do Meio Ambiente.

Em medições realizadas anteontem e ontem, técnicos da Cetesb constataram que não há mais vazamento de metano em 25 dos 27 postos de monitoramento. A agência, no entanto, explicou que ainda serão necessários mais testes para confirmar a eficiência dos drenos. A Cetesb também reafirmou que o Center Norte ainda precisa complementar as investigações sobre a existência de metano em outras áreas do shopping, do Lar Center e do Carrefour. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.