Cetesb decide multar shopping de São Paulo

A área do shopping, ao lado da Marginal Tietê, entrou semana passada para a lista de Áreas Contaminadas Críticas, após ser constatada a existência de gás metano no terreno que, durante décadas, serviu como depósito de lixo.

A multa será mantida até que a direção do Center Norte atenda as exigências da Cetesb, que consiste na implantação do sistema de extração dos gases, na investigação detalhada e avaliação de risco nas áreas do Center Norte, Lar Center e supermercado Carrefour, e na implementação dos Planos de Monitoramento, Comunicação e Gerenciamento do Risco e Contingência.

Representantes da empresa de consultoria ambiental contratada pelo shopping, acompanhados pelos advogados do empreendimento, estiveram reunidos hoje, na sede da Cetesb, para conversarem previamente sobre as medidas de intervenção que serão apresentadas para avaliação da agência ambiental.