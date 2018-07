Cetesb faz 61 exigências a Viracopos

A licença foi concedida no dia 30 e as obras já começaram, mas, se não forem cumpridas as exigências, a liberação para a operação das novas estruturas do aeroporto fica em risco. Na primeira etapa da obra, estão previstos um novo terminal com 110 mil metros quadrados, um edifício-garagem com três pisos e capacidade para 4,5 mil veículos (o atual suporta 2,1 mil), áreas de taxiamento e 35 posições para estacionamento de aeronaves, sendo 28 com pontes de embarque (inexistentes hoje em Viracopos).

Impactos

Como essa fase da obra será executada dentro da área já ocupada pelo aeroporto, a Cetesb informou que "não acarretará supressão de fragmentos florestais ou desapropriações e realocação de população", mas que os impactos ambientais e urbanos, no entanto, terão de ser avaliados semestralmente.

Além das exigências citadas, a nova operadora do aeroporto terá de fazer uma série de intervenções. Entre elas, programas de comunicação social, de ação integrada com as prefeituras, monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, atuação na desmobilização da mão de obra e ações de segurança no trânsito.

A construção do novo terminal faz parte da primeira etapa das obras durante o período de 30 anos de concessão. Ao todo, cinco etapas devem transformar Viracopos em uma cidade aeroportuária, com centro de convenções, hotel e shopping. O movimento estimado será de 80 milhões de passageiros por ano. De acordo com a concessionária, a primeira etapa receberá investimento de R$ 1,4 bilhão. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.