Cetesb fecha postos de gasolina sem licença em SP A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) fechou hoje sete postos de combustíveis sem licença ambiental no Estado. A operação da Cetesb lacrou as bombas de dois postos na capital paulista, além de um em Rio Grande da Serra, um em Santo André, um em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, um no interior, no município de Salto, e no litoral sul, no Guarujá.