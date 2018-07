Cetesb fiscaliza fumaça emitida por veículos em SP

A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) realiza nesta terça-feira, 5, uma fiscalização para multar ônibus, caminhões e peruas vans a diesel que estejam emitindo fumaça preta acima do padrão ambiental legal. A operação, que começou por volta das 9 horas, deve durar até as 13 horas, em quatro postos da cidade, na Marginal do Tietê, no posto da Polícia Militar da Vila Maria, sentido Lapa, e nas Avenidas Jacu Pêssego, Teotônio Vilela e Gastão Vidigal. A ação integra a Operação Inverno 2008, que conta com apoio da Polícia Militar e Ambiental. Desde o início da Operação, já foram autuados 671 veículos diesel em seis comandos de fiscalização realizados em vários pontos do Estado. O valor da multa por fumaça preta é de R$ 892,80, mas durante o período da Operação Inverno, de junho a setembro, os motoristas autuados podem reduzir em até 70% o valor da multa se efetivarem e comprovarem a realização da regulagem do motor em uma das 120 oficinas credenciadas pela Cetesb.