Cetesb interdita lixões de 4 cidades do Estado de SP

Os lixões de Mongaguá e Itanhaém, na Baixada Santista (SP), Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, e Araras, a 170 quilômetros da capital paulista, foram interditados hoje pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) do Estado. Os quatro municípios apresentavam histórico de autuações e foram avaliados como "inadequados" no Inventário de Resíduos Sólidos de 2006 e 2007. De acordo com a Cetesb, os aterros sanitários que sofreram interdição tinham agravantes: Itapecerica está em área de manancial, Mongaguá e Itanhaém, em estâncias balneárias, e Araras despeja chorume (líquido escuro gerado pela degradação dos resíduos) diretamente em local de nascente de água. As quatro cidades foram multadas diversas vezes nos últimos quatro anos. Em Mongaguá, foram 12 autuações, totalizando R$ 313,87 mil. Já a prefeitura de Itanhaém foi multada seis vezes, com penalizações de R$ 134,02 mil. No entanto, a campeã nos valores foi Itapecerica, com R$ 694,92 mil em multas. A prefeitura de Mongaguá informou que entrará com um recurso na Secretaria do Meio Ambiente do Estado propondo a assinatura de um novo Termo de Ajuste de Conduta (TAC) para regularizar a destinação do lixo. Em nota, a administração municipal alega ainda que o Plano Diretor de Gerenciamento de Resíduos Sólidos estabelece ações para resolver as questões de coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final dos detritos sólidos. Já a prefeitura de Itanhaém avisou que cumpre o TAC, mas os serviços foram prejudicados nos últimos dois meses por causa do período de fortes chuvas e do aumento da quantidade de detritos recolhidos na temporada. O comunicado afirma inda que o Poder Executivo municipal toma as medidas necessárias junto à Secretaria do Meio Ambiente do Estado para tentar liberar, novamente, o funcionamento do aterro municipal. A assessoria da prefeitura de Araras divulgou apenas que o Executivo municipal está tomando as providências para solucionar a destinação do lixo. A prefeitura de Itapecerica não se pronunciou até as 18h30.