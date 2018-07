Cetesb interdita sete postos de gasolina

Sete postos de gasolina do Estado que operavam sem licença ambiental foram interditados e tiveram as bombas lacradas ontem pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Em 2010, 44 postos já foram interditados. Dos 7.540 postos convocados para entregar a documentação para obter licença, 1.080 ainda não a apresentaram. "Possivelmente estão irregulares. Até o fim de março visitaremos todos eles", disse o secretário de Meio Ambiente, Xico Graziano.