Cetesb limpa bueiro com cheiro de gasolina em SP A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) enviou uma equipe na manhã de hoje para realizar a limpeza de uma área no Jardim Brasil, na região do Jaçanã, zona norte de São Paulo, onde moradores relataram ter sentido forte cheiro de gasolina. O posto de combustíveis localizado próximo ao bueiro que exalava o cheiro foi interditado até que as causas do problema sejam apuradas. Um caminhão com bomba a vácuo retirou parte do líquido do bueiro e um tubo de exaustão foi instalado para dispersar o vapor.