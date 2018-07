Cetesb multa USP Leste por falta de licença ambiental A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) lavrou na quarta-feira, 9, uma multa no valor de R$ 500 à Escola de Artes, Ciências e Humanidade da Universidade de São Paulo (USP Leste), por estar funcionando e ter ampliado as instalações da unidade sem possuir licença de operação.