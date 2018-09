Cetesb prevê inspeção veicular em 124 cidades de SP

Para sair do papel, entretanto, o plano depende da aprovação do projeto que autoriza o governo estadual a estender o programa em vigor na capital para o restante do Estado, em análise na Assembleia Legislativa desde 2009. As diretrizes apresentadas ontem serão aplicadas na regulamentação da lei, após sua aprovação pelos deputados estaduais, segundo Marcelo Bales, gerente de programas de transportes da Cetesb.

O preço sugerido, de R$ 49,30, é 20% mais barato que os R$ 61,98 cobrados na capital. "Mas esse preço ainda é só um indicativo e pode mudar durante a análise do plano dentro do Consema (Conselho Estadual do Meio Ambiente)", admitiu Bales. Segundo o gerente, as 124 cidades escolhidas entre as 645 do Estado estão nas três regiões metropolitanas (São Paulo, Campinas e Baixada Santista) e nos três aglomerados urbanos dos municípios de São José dos Campos, Piracicaba e Sorocaba.

Cidades pequenas

Pelo plano da Cetesb, a inspeção inclui cidades de até 2.703 habitantes, como Águas de São Pedro, mas deixa de fora, por exemplo, São José do Rio Preto, que tem 408.258 habitantes. "Em relação às cidades pequenas ainda não existe uma definição. Só vamos definir mesmo como será o programa nos municípios menores após o projeto ser aprovado na Assembleia", admitiu o gerente da Cetesb.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.