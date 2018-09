Cetesb recolhe 100 quilos de óleo em praia de SP

O gerente da agência de Santos da Cetesb, Paulo Sergio Fonseca, acredita que as placas provavelmente foram formadas por óleo derramado de uma embarcação em alto mar. "Ficou um tempo no mar, temporizou e formou essa placas. Acho que ficou muito tempo boiando, foi trocando energia com atmosfera e a parte volátil evaporou", disse ele, completando que o óleo não era combustível, e sim um óleo mais pesado. De acordo com Fonseca, como as placas formadas são removíveis, o dano ambiental foi baixo. Agora, o material será encaminhado à incineração.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente também coletou amostras do material, que serão analisadas na refinaria da Petrobras em Cubatão. Os resultados das análises ficarão prontos em até 10 dias úteis.