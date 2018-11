Cetesb registra 2.904 áreas contaminadas no Estado

COMBUSTÍVEL

Uso do etanol pode ficar inviável

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou ontem um boletim em que avalia que o uso do etanol nos veículos pequenos no País pode ficar inviável economicamente. O motivo é o fato de que no restante do mundo a opção para reduzir as emissões dos gases de efeito estufa tem sido por carros elétricos. No entanto, o Ipea considera que o etanol poderá substituir combustíveis fósseis, como o diesel, no transporte de carga e no transporte urbano, em que é mais complicado usar veículos elétricos (já que a operação nesses casos ocorre por longos períodos ininterruptos).

MÚSICA

Show pelo direito dos animais

Um show no Sesc Pompeia hoje, às 21 horas, quer sensibilizar as pessoas para os direitos dos animais. Participam Fernanda Porto, Palavra Cantada e Renato Teixeira, entre outros. As atrizes Lúcia Veríssimo e Gabriela Duarte (foto) estarão presentes. O artista plástico Alexandre Huber pintará um painel da vida marinha.

COURO

Marcas estão atentas a desmatamento

Uma nota de empresas como Adidas, Nike, Timberland e Puma afirma que elas poderão cancelar compras se não houver comprovação da origem do produto. Elas não querem colaborar com o desmatamento da Amazônia. / AFRA BALAZINA