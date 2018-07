Cetesb suspende multa ao Center Norte

Dos 27 poços monitorados, apenas dois acusaram pressão suficiente para a migração do metano ao ambiente interno do shopping, segundo a Cetesb. Os resultados apontaram que a operação dos drenos gerou pressão negativa no interior de grande parte dos poços, condição necessária para se prevenir a entrada do gás para o interior do edifício.

A Cetesb, porém, continua com a determinação para que o Center Norte complemente as investigações em outras áreas do empreendimento, de 300 mil metros quadrados e 331 lojas, para se verificar a necessidade de ampliação do sistema de exaustão do metano. O centro comercial também terá que complementar as investigações nas áreas do Lar Center e supermercado Carrefour.