Cetesb terá de avaliar areia das praias de SP As areias das praias paulistas deverão ter a qualidade monitorada pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb). A exigência virou lei estadual, publicada ontem no Diário Oficial. Ainda não há um número definido de praias a serem analisadas, mas, segundo a companhia, a própria estrutura do Programa de Balneabilidade pode ser usada. Atualmente a Cetesb monitora 136 praias todas as semanas para verificar condições e qualidade da água. No caso de rios e reservatórios, são 30 pontos de amostragem.