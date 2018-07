Cetesb vai monitorar patogênicos em 12 praias A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) fará no segundo semestre deste ano um monitoramento de organismos patogênicos em quatro praias no Litoral Norte e oito na Baixada Santista, locais que têm demonstrado de maneira sistemática condições de balneabilidade impróprias. Segundo a empresa, esta é a segunda campanha programada com essa finalidade. A primeira ocorreu no final da década passada.