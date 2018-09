Cetesb: vizinho do Center Norte também corre risco

A área apresenta risco potencial de explosão, que, segundo Vicente Aquino, gerente do setor de avaliação e auditoria de áreas contaminadas da Cetesb, é idêntico ao do Center Norte. A Cetesb solicitou à administração municipal ações de intervenção na área contaminada.

De acordo com as exigências feitas à Sehab, a administração municipal terá que complementar, no prazo de 30 dias, a investigação detalhada e realizar avaliação de risco da área. A secretaria também deverá apresentar à Cetesb relatórios contendo cronograma para implantação de medidas de intervenção.

Ainda deverá ser instalado um sistema de mitigação, nos locais onde foram detectados a presença do gás, de forma a assegurar a eliminação de possível entrada de vapores nos ambientes. Enquanto não for instalado o sistema, deverá ser realizado monitoramento diário nos apartamentos térreos do conjunto, na creche existente no local e nas utilidades subterrâneas.