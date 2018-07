Cetip inicia processo para substituição de presidente

Fleury permanecerá no cargo até que o processo seja concluído, disse a Cetip. Seu contrato tem previsão de encerramento no início de julho de 2013.

O executivo possui experiência no mercado financeiro, em bancos de investimento e de varejo, como Marka, Citibank e Itaú, além do Ibi, segundo informações no site da Cetip.

Nos quatro anos à frente da Cetip, o valor de mercado da companhia cresceu de 1 bilhão para 6 bilhão de reais, disse a empresa.

Em comunicado, a empresa não divulgou o nome do possível substituto, nem deu indícios de se o cargo será assumido por um executivo da Cetip ou se irá buscar o profissional no mercado.

(Por Juliana Schincariol)