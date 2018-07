Céu fica nublado e pode chover em São Paulo O dia de hoje em São Paulo será de céu nublado, com poucas aberturas de sol, e podem ocorrer chuvas isoladas ao longo do dia, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A frente fria que permanece parada no litoral paranaense aumenta a quantidade de nuvens e os ventos, e o tempo ficará parecido com o de ontem. Persistem as condições de muita nebulosidade, chuvas fracas e chuviscos, principalmente na faixa litorânea do Estado. Entretanto, devem ocorrer períodos de sol e os termômetros podem chegar aos 21ºC. A partir de amanhã o sol volta a predominar favorecendo a elevação gradativa das temperaturas, que podem chegar aos 26ºC, de acordo com o CGE.