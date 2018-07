Céu fica nublado e pode chover na tarde de hoje em SP

Nos próximos dias, a frente fria que está atuando na região do litoral do Sudeste se afasta ainda mais para o Oceano Atlântico e as condições atmosféricas ficam mais estáveis para a região da capital paulista e Grande São Paulo. As temperaturas ainda ficam baixas para a época do ano e variam entre mínimas de 14ºC nas madrugadas e máximas de 23ºC à tarde, pelo menos até a sexta-feira.

Durante o fim de semana, o tempo ficará mais aberto, com predomínio de sol, entre poucas nuvens, sem previsão de chuvas, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).