CFM avalia uso de droga experimental

Conforme o Estado informou ontem, um parecer de especialistas de quatro universidades e faculdades públicas que assessoram a Secretaria de Estado da Saúde vetou o uso da droga pelos portadores da doença em razão do desconhecimento sobre seus efeitos. O remédio foi autorizado emergencialmente em julho pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em razão do desabastecimento mundial da droga que vinha sendo utilizada, da Genzyme.

O Ministério da Saúde reafirmou ontem a segurança da droga. O parecer foi enviado pela própria secretaria à pasta. Mas o CFM, sociedades médicas e grupos de pacientes também o receberam. E parte do portadores já desistiu de tomar a droga.

Ontem, a secretaria informou que, diante do parecer e das explicações do ministério, optou por continuar usando a droga no Estado. A Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia também decidiu realizar um consenso sobre o tema em seu próximo congresso.