CFM busca reduzir queixa com protocolo de cirurgia A consulta entre pessoas interessadas em fazer cirurgia plástica e o médico agora será guiada por uma espécie de check list. O Conselho Federal de Medicina (CFM) lançou hoje um protocolo da cirurgia, com informações mínimas que têm de ser passadas para o paciente e cuidados que profissional devem adotar em todas as fases do procedimento: desde a primeira consulta até a alta. A expectativa é de que o documento ajude a reduzir as queixas feitas por pacientes contra profissionais.