CFM critica exame feito para admissão O Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou um parecer em que classifica como inaceitável e discriminatório o pedido de exames laboratoriais para saber se o candidato a um emprego é usuário de drogas. O documento, aprovado em plenário do colegiado, diz que a empresa deve se limitar a pedir exames previstos na legislação e apenas com finalidade de avaliar a capacidade de trabalho do futuro empregado.