CFM defende busca de solução para hospital filantrópico

"A crise na Santa Casa de São Paulo vem à tona na esteira da divulgação de levantamento realizado pelo CFM sobre a insuficiência dos recursos na rede pública", destaca o conselho em nota. Na moção, a entidade alerta para a necessidade de soluções para a dívida dos hospitais filantrópicos, de reposição da Tabela SUS e de aprovação do Projeto de Lei de Iniciativa Popular Saúde+10, que pede a vinculação de 10% da receita bruta da União à saúde. Ressalta ainda a necessidade de oferta de linhas de investimentos no setor filantrópico, específicas à adequação das estruturas físicas das Santas Casas, com ênfase nos setores de urgência e emergência.

Na avaliação do CFM, "o fechamento da Santa Casa de São Paulo resulta do subfinanciamento do SUS, da má gestão dos recursos públicos e, ainda, da falta de prioridade política para atender as demandas da população". Segundo a entidade, esses fatores "denunciam o descompromisso dos gestores, especialmente os de nível federal, para com a rede pública".

Ao final, o Conselho Federal de Medicina afirma que espera uma resposta imediata, eficaz e permanente para o que chama de "agressão à saúde de milhares de pacientes e aos médicos e outros profissionais" que hoje encontraram os portões da Santa Casa de São Paulo fechados. "O Brasil tem urgência de ser bem tratado. Fechar os olhos à realidade que vitima nossos cidadãos e profissionais não vai resolver o problema."