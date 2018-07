CFM diz que vetos de Dilma ao Ato Médico são 'traição' O médico cardiologista e presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Roberto Luiz d''Avila, classificou nesta quinta-feira como "traição" os vetos da presidente Dilma Rousseff ao Ato Médico, que define o exercício profissional no País. D''Avila afirmou que o texto, depois dos vetos, ficou "totalmente desfigurado", jogando por terra 11 anos de discussão no Congresso.