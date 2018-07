CGE alerta para baixos índices de umidade do ar em SP

O dia começou com formação de nevoeiros e termômetros oscilando em torno dos 12ºC na Grande São Paulo. Segundo previsão do CGE, no decorrer do dia o predomínio de sol deve favorecer a elevação das temperaturas, com máximas chegando aos 26ºC.

No fim de semana o tempo não deve mudar, seguindo seco e estável na capital paulista. Faz frio com formação de nevoeiros entre a madrugada e o início da manhã, porém no decorrer do dia o predomínio de sol favorece a elevação das temperaturas. As mínimas oscilam em torno dos 14ºC, enquanto as máximas podem superar os 25ºC. Vão persistir as condições de baixos índices de umidade e os problemas com a dispersão de poluentes.