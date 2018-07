CGE aponta dia de sol e aumento de temperatura em SP O dia de hoje começou com céu nublado, temperaturas baixas e sensação de frio na capital paulista, em função dos ventos que sopram do mar. Mas de acordo com o Centro de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o sol deve predominar ainda pela manhã, favorecendo a elevação da temperatura, que deve ficar em torno dos 20ºC. Portanto, o dia deverá ser de tempo estável e sem previsão de chuvas.