CGE coloca 3 regiões de SP em estado de atenção

Os pontos de alagamento intransitáveis registrados até por volta das 18 horas pelo CGE estão localizados na Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, na Ponte do Tatuapé, zona norte; na Avenida Alcântara Machado, altura da Rua Silva Jardim, zona leste; na Avenida Conde de Frontin, em ambos os sentidos, próximo à Rua Gil de Oliveira, também na zona leste.

Outros pontos estão alagados, mas o motorista consegue trafegar com o automóvel. Na Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, na Ponte do Jaguaré; na Praça Apecatu, perto da Avenida Queiroz Filho; na Avenida Mercúrio, próximo à Rua da Cantareira; na Rua Melo Freire, altura da Rua Vilela; na Avenida Conde de Frontin, sentido Castelo Branco, perto da Avenida Aricanduva.

Chove forte entre os bairros da Mooca, Penha, Aricanduva e Vila Formosa, na zona leste, e em um pequeno trecho da Vila Maria, na zona norte. Na região central, chove moderadamente. Nas zonas oeste e sul, chove fraco em pontos isolados. A maior precipitação de água registrada pelo CGE ocorreu no Rio Tietê, na região do Belenzinho, com 56,6 milímetros.

Na Grande São Paulo, chove forte nos municípios de Cajamar, Caieiras, Cotia, Vargem Grande Paulista, Barueri e Jandira. Um pequeno núcleo de chuva forte também atinge parte de Guarulhos.