CGE decreta fim dos estados de atenção em SP O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo informou que as chuvas que caíram sobre a cidade na tarde de hoje diminuíram, restando apenas chuva leve na zona sul e em parte da zona norte. O término de todos os estados de atenção foi anunciado às 20h05. Ainda segundo o CGE, durante o restante da noite e a madrugada de quarta-feira esperam-se apenas variação de nuvens e chuviscos isolados, sem riscos de novos alagamentos. O trânsito ainda sente as consequências das chuvas, por conta de ainda restarem 18 pontos de alagamento - 13 deles na zona oeste, região que foi a última a entrar em estado de atenção durante a tarde. Apenas a Avenida Olavo Fontoura, nas proximidades do Sambódromo, na zona norte, continua intransitável. Os demais, apesar de provocarem lentidão, permitem a fluidez do tráfego, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).