CGE decreta o término do estado de atenção em SP O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretou, às 18h55, o término do estado de atenção na capital. As áreas de chuva diminuíram sobre a cidade, que no início da noite registrava tempo encoberto e pontos de chuva leve. Por aproximadamente uma hora e trinta minutos choveu forte principalmente nas zonas norte, leste, oeste, centro e sul da capital paulista.