CGE estende estado de atenção para outras áreas de SP A chuva passou a atingir boa parte de São Paulo e o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE) estendeu o estado de atenção, decretado por volta das 19 horas de hoje, para as zonas sul, sudeste, centro e regiões das Marginais do Tietê e do Pinheiros. Por volta das 20 horas, a chuva mais forte se concentrava nos bairros de Vila Mariana, Jabaquara e Campo Belo, todos na zona sul. Até o momento, não foram registrados pontos de alagamento e não houve queda de granizo. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul, funcionava com o auxílio de instrumentos, mas as operações não foram prejudicadas, de acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Até as 20 horas, 37 vôos partiram com atrasos superiores a 30 minutos, o correspondente a 17,2% dos 215 programados. Outros seis foram cancelados (2,8%).