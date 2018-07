Conforme o CGE, a segunda-feira (24) deve começar com muita nebulosidade, porém os ventos passam a soprar do interior para a capital, trazendo um ar mais seco, o que favorece a elevação das temperaturas e o aparecimento do sol ainda pela manhã. A tarde fica agradável, com máxima de 25ºC e sem previsão de chuva.