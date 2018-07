CGE registra a temperatura mais alta do ano em SP O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo registrou a temperatura mais alta do ano na cidade nesta tarde. Segundo o CGE, os termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Mirante de Santana, na zona norte da cidade, marcaram 33,4ºC às 15 horas. O recorde anterior foi registrado em 12 de fevereiro, no verão, com 32,8ºC. Ainda conforme informações do CGE, as altas temperaturas são resultado da massa de ar quente e seco que está parada sobre o sudeste do País. Hoje, a umidade relativa do ar chegou a 30%. O dia amanhã deve permanecer quente e seco com probabilidade de novos recordes. Porém, no sábado, uma nova frente fria vinda do Sul do País deve provocar chuvas e queda de temperatura em grande parte do Estado.