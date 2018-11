CGE registra chuva de granizo na Grande São Paulo O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) registrou chuva de granizo hoje no Parque das Nações, em Santo André, no quilômetro 18 da Rodovia Anchieta, na região de São Bernardo do Campo, na Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Melo, próximo ao viaduto São Paulo, e na cidade de Carapicuíba, perto do Rodoanel.