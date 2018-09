CGE registra queda de granizo em várias regiões de SP

Segundo o CGE, as condições do clima favoreciam a formação do granizo nesta tarde, com nuvens carregadas e ventos de rajada. Por volta das 16h30, as chuvas começavam a ganhar força entre a região central e as zonas sul e oeste. De acordo com imagens de radar, chovia forte entre os bairros de Ipiranga, Vila Mariana, região central, Pinheiros e Butantã. Na zona leste, a precipitação começava a diminuir, mas ainda havia registro de pancadas fortes entre a Mooca e a Vila Prudente. Nas demais regiões da capital, não havia chuvas significativas.

Estado de atenção

Além da zona leste, que já estava em estado de atenção desde as 15h42, as zonas oeste, centro, sudeste e sul, além da Marginal do Pinheiros, também estavam na mesma situação às 16h30, segundo o CGE.