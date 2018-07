CGE retira regiões de SP do estado de atenção Parou de chover e o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE) retirou, por volta das 18h30 de hoje, parte da capital paulista do estado de atenção. O estado havia sido decretado no final da tarde nas zonas norte e oeste, no centro e nas regiões das Marginais do Tietê e do Pinheiros. A chuva causou cinco pontos de alagamento, todos em situação transitável. Houve queda de granizo em pontos de Santana, Pirituba e Jaraguá. O Bom Retiro, no centro, foi o bairro mais castigado, com um volume de chuva de 19 milímetros. Em seguida, aparece a Consolação, com 14,8 mm. Segundo o CGE, as zonas leste e sul praticamente não foram atingidas. Não há previsão de chuva para o resto da noite.