CGE retoma estado de atenção em São Paulo

Voltou a chover forte na capital e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretou novo estado de atenção por volta das 19h30, desta vez nas zonas oeste, sul, norte, centro, além da Marginal do Pinheiros. Segundo o CGE, continua alagada, porém transitável, a Avenida Professor Francisco Morato (zona oeste), sentido centro, na altura da Avenida do Imigrante Japonês. Outro trecho da avenida, na esquina com a Avenida Jorge João Saad, em ambos os sentidos, também está interditado.