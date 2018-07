CGE suspende estado de atenção em São Paulo O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) de São Paulo informou que as áreas de chuva que atingiram a região metropolitana da capital paulista se deslocaram em direção ao Vale do Paraíba e ao litoral Norte do Estado e, com isso, foi suspenso o estado de atenção. Na noite de hoje ainda são registradas garoas isoladas em parte das zonas norte e sul da cidade. Durante as chuvas da tarde de hoje houve queda de granizo nos bairros do Mandaqui (zona norte), Lapa (zona oeste) e no Aeroporto de Congonhas (zona sul). As chuvas também vieram acompanhadas de ventos, que variaram entre 40 km/h e 54 km/h nos Aeroporto de Guarulhos e no Campo de Marte. O CGE alerta ainda para a possibilidade de chuva para as próximas horas na zona sul de São Paulo, porém com menor intensidade que a registrada durante a tarde. Queda de estrutura A São Paulo Turismo S.A., empresa que administra o Parque Anhembi, informou em nota distribuída à imprensa que, apesar de parte da Arena Skol ter sido derrubada pelo temporal que caiu sobre a região na tarde de hoje, o show do cantor inglês Elton John, previsto no local para este sábado, não será afetado. "Houve a queda de uma pequena parte da cobertura dos quiosques de alimentação e sanitários, o que nada tem a ver com a montagem que está sendo feita para o show do cantor Elton John, evento que será realizado normalmente neste sábado, dia 17 de janeiro", diz a nota. O incidente deixou dois funcionários da montadora do show feridos, com escoriações, mas foram atendidos e liberados, segundo informou a empresa na nota. A nota conclui que "o seguro, no valor R$ 300 mil, já foi acionado", e que "a estrutura danificada será substituída."