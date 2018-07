CGE suspende estado de atenção em SP As áreas de chuva que atingiram as zonas leste e sudeste de São Paulo na tarde de hoje deslocaram-se em direção ao ABC paulista e ao Vale do Paraíba, restando apenas chuvas fracas e isoladas na capital. Com isso, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo suspendeu os estados de atenção para as duas regiões. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não registrou nenhum ponto de alagamento no período.