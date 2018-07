CGE suspende estado de atenção na capital paulista A chuva diminuiu e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo suspendeu o estado de atenção nas regiões sul, oeste, sudeste e centro, e na Marginal do Pinheiros, por volta das 15 horas. Segundo o CGE, pelo menos oito pontos de alagamento foram registrados em toda a capital paulista durante o temporal. Porém, todos eram transitáveis. Às 16 horas, apenas três deles continuavam prejudicando o trânsito. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), pelo menos três semáforos apagaram por conta da chuva. Dois deles na Avenida Vital Brasil, na zona oeste, sendo um no cruzamento com a Avenida Corifeu de Azevedo Marques e outro no cruzamento com a Rua Pirajuçara. O outro equipamento fica na Avenida Roque Petroni Júnior, na altura do Largo Los Andes.