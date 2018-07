CGE suspende estado de atenção na capital paulista Com a diminuição da intensidade da chuva, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) retirou toda a cidade de São Paulo do estado de atenção. As chuvas chegaram a provocar quatro pontos de alagamento na capital paulista. Três deles localizados na Marginal Pinheiros. Um outro ponto de alagamento foi registrado na avenida Márcia Coelho de Aguiar, na região de Campo Limpo, mas, às 18h40, o problema já havia sido resolvido.