CGE suspende estados de atenção em São Paulo O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo informou que suspendeu os estados de atenção na zona sul da capital e na Marginal do Pinheiros. A área de chuva forte que passou pelo extremo sul da capital paulista perdeu intensidade e dirigiu-se para o ABC paulista, com mais força em parte de São Bernardo do Campo. As duas regiões entraram em estado de atenção às 16h05. Neste período a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não registrou nenhum ponto de alagamento. O CGE informa ainda que novas áreas de chuva se formam na região de Jundiaí, com intensidade moderada a forte, e devem atingir na próxima horas as cidades de Mairiporã, Francisco Morato, Franco da Rocha e, posteriormente, alguns bairros da zona norte de São Paulo. Nas outras regiões da cidade o tempo varia de nublado a encoberto.