CGE suspende o estado de atenção em São Paulo A chuva que atingiu São Paulo na tarde de hoje, deixando três regiões em estado de atenção por volta das 15 horas, já está se deslocando para o litoral, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), e, com isso, foi suspenso os estados de atenção. A chuva estava concentrada, por volta das 16 horas, no extremo sul da cidade e em parte da zona leste. Com a diminuição do risco de alagamentos e deslizamentos, o CGE retirou as zonas sul, sudeste e leste da situação de atenção. Não foram registrados pontos de alagamento.