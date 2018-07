CGU ainda examina justificativas do Inep

A Controladoria-Geral da União (CGU) informou ontem, em nota, que o relatório preliminar sobre as deficiências na gestão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), revelado pelo Estado, "não contempla a análise de todos os esclarecimentos e justificativas" encaminhados posteriormente pelo órgão, que é vinculado ao Ministério da Educação (MEC). Uma equipe técnica da CGU ainda examina as alegações do instituto para decidir se as acata no relatório final.

O relatório preliminar encontrou uma série de falhas no Inep, como dispensa de licitações sem respaldo legal e falta de preparo da área de Tecnologia da Informação para lidar com situações de risco, como o vazamento de dados dos alunos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com a CGU, 50% dos valores dos contratos do instituto foram originados por dispensa de licitação.

"O citado relatório de auditoria refere-se ao Processo Anual de Prestação de Contas, exercício 2010, realizado pela CGU em todos os órgãos da administração federal, que se encontra ainda em andamento no âmbito da Controladoria", diz a CGU. A auditoria servirá de subsídio para o Tribunal de Contas da União (TCU) avaliar as contas do Inep.