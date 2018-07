CGU sorteia cidades que serão fiscalizadas A Controladoria-Geral da União (CGU) vai sortear, no dia 1º de março, os 60 municípios que serão fiscalizados na próxima etapa do Programa de Fiscalização em Pequenos e Médios Municípios. O objetivo do programa é fiscalizar o destino dos recursos liberados pelo governo federal. Esse será o 31º sorteio do projeto, criado em 2003. Fazem parte do sorteio municípios com até 500 mil habitantes. A portaria foi publicada ontem, no Diário Oficial da União. No ano passado, a CGU fiscalizou 1.581 municípios.