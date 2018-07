Chá verde dá agilidade a idosos

Pesquisadores estudam o efeito do chá contra diversas doenças - de colesterol alto a câncer. No novo estudo, publicado no American Journal of Clinical Nutrition, cientistas examinaram se os consumidores da bebida tinham menor risco de ficarem incapazes conforme envelhecem.

Yasutake Tomata, da Escola de Medicina da Universidade Tohoku, e colegas acompanharam 14 mil pessoas com mais de 65 anos por três anos. Observaram que os que beberam mais chá verde eram os menos propensos a "incapacidade funcional" ou problemas com atividades diárias e necessidades básicas. Os resultados mostraram que 13% dos que beberam menos de uma xícara de chá verde por dia se tornaram funcionalmente incapacitados; entre os que beberam pelo menos cinco xícaras por dia, o índice é de 7%.

"O consumo de chá verde está associado de forma significativa a um menor risco de incapacidade funcional incidente, mesmo após o ajuste para possíveis fatores de confusão", disse Tomata.

O estudo não provou que só o chá verde mantinha as pessoas ágeis. Os aficionados do chá geralmente seguem dietas mais saudáveis, têm maior instrução, fumam menos, têm menos ataques cardíacos e derrames e maior acuidade mental. Mas a bebida sozinha foi relacionada a um menor risco de deficiência.

Embora o chá verde seja seguro em pequenas quantidades, ele contém cafeína e vitamina K, o que pode interferir com anticoagulantes.