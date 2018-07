Chachina deixa quatro mortos em Campinas

Policiais militares da 3ª Companhia do 47º Batalhão do Interior, acionados por uma suposta testemunha, deslocaram-se até o endereço e, quando lá chegaram, encontraram três vítimas já mortas. Uma quarta já havia sido levada - a PM não sabe por quem - para o pronto-socorro do Complexo Hospitalar Ouro Verde, onde também morreu.

As poucas informações que chegaram para a central de operações da PM dão conta de que os tiros foram disparados por quatro desconhecidos que ocupavam duas motos. O quarteto parou em frente ao estabelecimento, sacou as armas e iniciou os disparos contra os que lá estavam.

As vítimas seriam todas do sexo masculino. Até as 3h30 desta madrugada de sexta-feira, 24, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar não sabiam informar mais detalhes sobre a ocorrência. A perícia e o delegado já estiveram no local do crime, que seria registrado no 1º Distrito Policial da cidade, no centro.