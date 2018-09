Chacina deixa 3 mortos e 1 ferido na zona sul de SP Três pessoas morreram e uma ficou ferida ontem à noite, na região do Jardim São Luís, zona sul de São Paulo. O crime ocorreu às 23h15 na Rua Domingos Furtado, no Parque Figueira Grande. Esta é a terceira chacina registrada em São Paulo e região metropolitana neste ano, com um total de 9 mortes.