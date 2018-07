Chacina deixa 3 mortos e 3 feridos em bar de Guarulhos

O vizinho do bar, L. S. O., de 17 anos, irmão de um dos feridos, viu quando um motoqueiro disparou contra pelo menos oito pessoas que estavam no bar O Bella. "Ele estava todo de preto, o capacete com a viseira preta, desceu e disparou um monte de tiros, um atrás do outro. Meu irmão correu para dentro de casa sangrando muito, e o atirador pareceu não querer ir atrás dele para matá-lo", contou. Seu parente recebeu um tiro no braço.

Policiais militares da 3ª Companhia do 15º foram acionados por testemunhas e, ao chegarem no local, encontraram três vítimas já mortas. Um ferido foi socorrido ao Hospital Geral de Guarulhos (HGG), outro ao Pronto Atendimento Paraíso e um terceiro ao Hospital Municipal de Urgência (HMU).

Testemunhas disseram que apenas uma pessoa cometeu os assassinatos, mas o delegado plantonista do 7º Distrito Policial de Guarulhos, Milton Burgese, acredita que possivelmente eram dois criminosos em uma moto. "Dificilmente uma pessoa conseguiria causar tantos danos sozinha".

O comerciante Joaquim Francisco dos Santos, de 42, tio de um dos mortos, o mecânico Rafael Francisco dos Santos, de 32 anos, em desalento disse não se surpreender com o acontecimento. "Nasci aqui em Guarulhos e a situação é essa, não tem segurança. Eu avisei para o Rafael ''não fica em bar tarde da noite, é perigoso''. Agora não tem jeito".

Até as 3h30, as outras vítimas ainda não haviam sido identificadas e a polícia ainda não sabia qual a motivação do crime. Registrado no 7º DP, do bairro São João, o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Chacinas - Essa é a oitava chacina registrada neste ano na Região Metropolitana de São Paulo. Foram três casos do tipo na capital e cinco na Grande São Paulo. Desses, dois ocorreram em Guarulhos. O total de mortos chega a 28.