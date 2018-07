Chacina deixa 3 mortos em Jacareí Três jovens foram mortos a tiros, no início da madrugada desta sexta-feira, 13, quando, ao lado de duas motos, pertencentes a dois deles, conversavam na altura do nº 30 da Rua Emílio de Menezes, na Vila Zezé, em Jacareí, no Vale do Paraíba.